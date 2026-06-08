La Juventus sta valutando l’acquisto di Brahim Diaz come obiettivo di mercato. La nuova gestione di Perez potrebbe influenzare le trattative per il giocatore. La squadra sta anche considerando altri nomi per rafforzare l’attacco. La società sta lavorando per definire le mosse in vista della prossima sessione di mercato, senza ancora annunciare ufficialmente accordi o trattative concluse.

? Punti chiave? In Breve Florentino Perez vince le elezioni al Real Madrid e apre la strada a Brahim Diaz per la Juventus. La vittoria di Florentino Perez nelle elezioni presidenziali del Real Madrid sposta gli equilibri del estivo 2026, accendendo una speranza concreta per la Juventus. Il presidente spagnolo ha confermato la sua guida nel club merengue, influenzando direttamente le possibilità dei bianconeri di colpire nel reparto offensivo. L’obiettivo principale della dirigentia torinese è infatti il centrocampista marocchino Brahim Diaz, considerato un tassello fondamentale per il nuovo progetto tecnico. Il calciatore rappresenta la priorità assoluta per l’allenatore Luciano Spalletti. Il tecnico ha espresso la necessità di inserire maggiore qualità nel terzo reparto della squadra bianconera per elevare il livello della manovra offensiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Effetto Perez: la Juventus punta a Brahim Diaz per il mercato

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Pronti, esperti, vincenti: ecco perché la Juve punta Reijnders e Brahim DiazLa Juventus sta cercando di rafforzare la propria linea offensiva con due giocatori che attualmente militano in squadre straniere.