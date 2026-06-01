Mercato Juventus obiettivo Brahim Díaz | in lista per il ruolo di portiere c’è Dibu Martínez

La Juventus sta valutando diverse opzioni per rinforzare il ruolo di portiere. Tra i nomi sul tavolo ci sono Dibu Martínez, attualmente in lista come possibile acquisto, e Vicario, che rimane in seconda fila. Il tecnico Luciano Spalletti ha espresso interesse per Brahim Díaz, anche se il suo ruolo principale non è quello di portiere. La società sta monitorando le varie possibilità di mercato.

Mercato Juventus, il tecnico Luciano Spalletti spinge per Brahim Díaz: Dibu Martínez nuovo nome per la porta, sullo sfondo c’è Vicario. La Juventus ha iniziato a muoversi con largo anticipo in vista della prossima stagione. Luciano Spalletti ha indicato come priorità l’ingaggio di Brahim Díaz, trequartista del Real Madrid il cui profilo è pienamente condiviso anche dalla dirigenza bianconera. Lo spagnolo, reduce da 30 presenze, 1 gol e 8 assist in Liga, rappresenta però un’operazione complessa: l’ex Milan dovrà prima capire quali saranno le intenzioni di José Mourinho e quale ruolo potrà avere nel nuovo progetto dei Blancos. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno Parallelamente, la Juve lavora con decisione sul fronte portiere. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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Mercato JuveClamoroso 2 Colpi dal Real! Spalletti Dice SI!

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Juve, Brahim Diaz il nuovo obiettivo. In difesa piace KimLa Juventus sta valutando l'acquisto di Brahim Diaz per rinforzare la linea offensiva, con l'obiettivo di migliorare la qualità sulla trequarti.

Temi più discussi: Juve, Brahim Diaz dipende da... Nico Paz: l'intreccio tra Madrid, Como e Torino; Il piano per il rilancio della Juventus: unità e un mercato per vincere: Kim e Brahim Diaz nel mirino; Juventus, Spalletti ha chiesto Brahim Diaz. E in porta è duello Martinez-Vicario; Juventus, Brahim Diaz resta un obiettivo: il fattore Mourinho può decidere tutto.

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