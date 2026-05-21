Pronti esperti vincenti | ecco perché la Juve punta Reijnders e Brahim Diaz

La Juventus sta cercando di rafforzare la propria linea offensiva con due giocatori che attualmente militano in squadre straniere. La società ha messo nel mirino un centrocampista e un attaccante, entrambi considerati elementi di qualità e di esperienza. Nonostante la mancata qualificazione alla prossima Champions League, i dirigenti bianconeri continuano a pianificare acquisti mirati per migliorare la rosa. Sul tavolo ci sono trattative in corso e valutazioni di mercato riguardo ai due calciatori.

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Pronti, esperti, vincenti. Luciano Spalletti ha chiaro l'identikit dei giocatori che vorrebbe come rinforzi per la sua Juve 202627, indipendentemente dall'ingresso o meno in Champions League. Questo ribadirà a John Elkann nel loro punto della situazione al termine della stagione e questo è anche il convincimento dei dirigenti a lui più vicini. Certo, poter contare sui milioni dei premi Uefa per la partecipazione alla massima competizione europea (5560 il differenziale negativo derivante dalla retrocessione in Europa league) aiuterebbe i margini di manovra juventini. Sfumato Bernardo Silva, restano allora due profili monitorati dalla Juve che corrispondono alle caratteristiche indicate dal tecnico di "giocatore abile nelle zone paludose e negli spazi angusti". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Pronti, esperti, vincenti: ecco perché la Juve punta Reijnders e Brahim Diaz ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Bernardo Silva si allontana, aumentano le quotazioni di Brahim Diaz: perchè per la Juve potrebbe essere un colpacciodi Luca Fioretti Brahim Diaz per la Juve? Tramonta la pista Bernardo Silva senza la Champions e prende quota il ritorno in Italia del fantasista del... Brahim Diaz piano B, la Juve vuole il colpaccio Real: contatti per Nico Pazdi Alessio LentoLa Juventus sembra muoversi su diversi fronti di mercato con la stessa urgenza con cui si cerca di riscrivere un attacco che fin qui...