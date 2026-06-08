Edilizia residenziale pubblica | da Regione Lombardia un aiuto a oltre 200 famiglie in difficoltà

Da sondriotoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Regione Lombardia ha stanziato 24,1 milioni di euro destinati a sostenere più di 20.000 famiglie con difficoltà economiche che risiedono in alloggi di edilizia residenziale pubblica. La somma è destinata a interventi di sostegno e aiuto diretto per le famiglie in situazioni di disagio. La misura coinvolge più di 200 nuclei familiari considerati in condizione di vulnerabilità. La ripartizione delle risorse punta a garantire un supporto immediato e diretto alle famiglie interessate.

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Regione Lombardia mette in campo 24,1 milioni di euro per aiutare oltre 20.000 famiglie indigenti o in comprovata difficoltà economica che vivono negli alloggi di edilizia residenziale pubblica.Si tratta del ‘Contributo regionale di solidarietà’, misura riservata ai nuclei familiari con Isee fino. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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