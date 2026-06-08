Edilizia residenziale pubblica | da Regione Lombardia un aiuto a oltre 200 famiglie in difficoltà

Notizia in breve

Regione Lombardia ha stanziato 24,1 milioni di euro destinati a sostenere più di 20.000 famiglie con difficoltà economiche che risiedono in alloggi di edilizia residenziale pubblica. La somma è destinata a interventi di sostegno e aiuto diretto per le famiglie in situazioni di disagio. La misura coinvolge più di 200 nuclei familiari considerati in condizione di vulnerabilità. La ripartizione delle risorse punta a garantire un supporto immediato e diretto alle famiglie interessate.