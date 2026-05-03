A Telese sono state presentate 83 domande in risposta a un avviso pubblico regionale dedicato all’edilizia residenziale pubblica. L’amministrazione comunale intende individuare un’area nel piano urbanistico comunale per soddisfare la domanda abitativa in crescita. La scadenza dell’avviso regionale è stata il 15 del mese scorso. Attualmente, non sono ancora stati annunciati gli eventuali sviluppi o decisioni riguardanti le richieste ricevute.

L’avviso pubblico della Regione Campania, chiusosi in data 15.04.2026, ha visto la presentazione di ben 83 richieste, con un incremento pari a +1.086%. Tale considerevole risultato è il frutto dell’attenzione che abbiamo prestato nel rendere noti i termini dell’avviso e, al contempo, del fabbisogno che abbiamo fatto emergere. Per tale motivo è nostra intenzione individuare nel PUC in adozione un’area per la costruzione di nuovi alloggi. Dal 2020 al 31.12.2025 la popolazione residente a Telese Terme (BN) è passata da 7.789 a 7.851 unità (+0,8%). Si tratta di un dato solo in apparenza modesto, in quanto è in decisa controtendenza rispetto al resto della provincia di Benevento, che nello stesso periodo è passata da 272.🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Telese, edilizia residenziale pubblica: 83 richieste all’avviso regionale

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