Erap in arrivo 29 appartamenti di edilizia residenziale pubblica Un investimento da 5,5 milioni di euro

Da anconatoday.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono in arrivo 29 appartamenti di edilizia residenziale pubblica, con un investimento di 5,5 milioni di euro, destinati a un territorio che si sta ampliando con nuovi interventi. Il presidente di Erap Marche sta portando avanti un'analisi delle esigenze di alloggio nei Comuni della regione, incontrando i sindaci per discutere delle priorità e delle iniziative in corso. La ricognizione si inserisce in un percorso di pianificazione e sviluppo di alloggi pubblici.

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OSIMO – Prosegue la ricognizione di Tommaso Fagioli, presidente di Erap Marche, sul territorio.Obiettivo confrontarsi con sindaci circa le necessità di edilizia residenziale pubblica dei vari Comuni della Regione.A Osimo, più precisamente a Osimo Stazione, in via Garibaldi è previsto l’acquisto.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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