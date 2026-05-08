Erap in arrivo 29 appartamenti di edilizia residenziale pubblica Un investimento da 5,5 milioni di euro

Sono in arrivo 29 appartamenti di edilizia residenziale pubblica, con un investimento di 5,5 milioni di euro, destinati a un territorio che si sta ampliando con nuovi interventi. Il presidente di Erap Marche sta portando avanti un'analisi delle esigenze di alloggio nei Comuni della regione, incontrando i sindaci per discutere delle priorità e delle iniziative in corso. La ricognizione si inserisce in un percorso di pianificazione e sviluppo di alloggi pubblici.

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OSIMO – Prosegue la ricognizione di Tommaso Fagioli, presidente di Erap Marche, sul territorio.Obiettivo confrontarsi con sindaci circa le necessità di edilizia residenziale pubblica dei vari Comuni della Regione.A Osimo, più precisamente a Osimo Stazione, in via Garibaldi è previsto l’acquisto.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Welfare, 29 appartamenti ristrutturati per anziani e persone fragili: "Un progetto innovativo da 1,3 milioni di euro"L'assessora al Welfare, Angelica Sansavini, presenta così l'intervento di riqualificazione edilizia finalizzato a favorire nuove forme di... Edilizia residenziale pubblica, Scoccia contesta la riforma: "Indebolisce il principio di legalità"La modifica della legge regionale sull'accesso alle case popolari voluta dalla maggioranza di sinistra in consiglio regionale finisce nel mirino di... Altri aggiornamenti Si parla di: Protesta famiglie Senigallia all'Erap, 'La casa è un diritto, non un lusso'; Case Popolari spedizione all’Erap | Lo sportello in città il primo risultato.