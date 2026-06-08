Economia toscana crescita ferma allo 0,4% Turismo e affitti brevi ridisegnano il settore dei servizi

Gli affitti brevi continuano a guadagnare terreno e rappresentano ormai quasi un pernottamento su cinque in Toscana. È uno dei dati che emerge dal rapporto annuale della sede fiorentina della Banca d'Italia sull'economia regionale, che fotografa una regione dove il turismo cambia volto mentre la. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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