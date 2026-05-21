In Puglia, il dibattito sugli affitti brevi ha portato a una svolta tra Regione e governo, con i sindaci delle principali città turistiche che esprimono soddisfazione per il disegno di legge regionale. La proposta legislativa, che disciplina le modalità di gestione delle locazioni temporanee, ha ottenuto il consenso dei primi cittadini, i quali vedono in questa approvazione un rafforzamento dei propri poteri. La discussione si concentra ora sulle implicazioni pratiche e sulla regolamentazione del settore turistico locale.

I sindaci promuovono il disegno di legge regionale sugli affitti brevi. Arriva dai primi cittadini delle città a maggiore vocazione turistica della Puglia il plauso all’approvazione della giunta Decaro della norma chiamata a regolare le attività extralberghiere, combattere l’overtourism e a dare risposte allo svuotamento dei centri storici. Il turismo Alle porte c'è un nuovo scontro tra il governo e la Regione Puglia dopo quello sul disavanzo sanitario. Questa volta è il ministro Matteo Salvini a mettere nel mirino la legge che pone un freno agli affitti brevi, norma che in Toscana esiste già e ha passato il vaglio della Corte costituzionale, mentre in Puglia è stata approvata dalla Giunta, e ora si attende il voto in Consiglio. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Turismo, svolta sugli affitti brevi in Puglia: scontro Regione-governo. Ma c'è l'ok dei sindaci: «Finalmente più poteri»

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How to Stand Out in a Crowded Beach Market | Santa Barbara, California

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