Le accuse nei confronti di Alberto Stasi sono state rese note, sorprendendo gli avvocati coinvolti. Le dichiarazioni pubbliche suggeriscono che le prove conosciute sono più di quanto si pensasse, alimentando polemiche e tensioni tra le parti. La vicenda, che sembrava ormai conclusa, si riaccende con nuovi interrogativi, mantenendo aperto un caso che sembrava ormai archiviato.

Quella che doveva essere una pagina chiusa da anni continua invece a riaprirsi, trascinando con sé nuovi interrogativi e vecchie ferite. Il caso di Garlasco, a quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, resta al centro di un confronto pubblico costante tra legali, consulenti e commentatori, con un’attenzione mediatica che negli ultimi giorni è tornata a crescere. La recente ripresa delle attività investigative che coinvolgono Andrea Sempio ha riacceso l’interesse su ogni dettaglio dell’inchiesta e ha reso ogni intervento pubblico motivo di discussione. In questo contesto si è inserita anche l’intervista di Marco Poggi al programma Quarto Grado, uno dei passaggi che ha riportato l’attenzione sull’impatto umano della vicenda. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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© Tvzap.it - “Ecco cosa sanno. E lo sanno benissimo ”. Garlasco l’accusa travolge gli avvocati di Alberto Stasi e scoppia il caso: “Imbarazzante”

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