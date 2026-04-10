Una sera a teatro per seguire un grande caso giudiziario. Sul palco di “Potresti essere tu” vengono rappresentate le udienze e gli interrogatori legati al delitto di Garlasco, uno dei più discussi in Italia negli ultimi vent’anni. Gli avvocati di Alberto Stasi partecipano alla rappresentazione con l’obiettivo di far comprendere le domande e le dinamiche processuali che hanno caratterizzato la vicenda. La rappresentazione si svolge senza altri scopi se non quello di approfondire aspetti giudiziari.

Metti una sera a teatro. Non per riscoprire i classici della letteratura, né per farsi destare dalle note di una qualche opera lirica, ma per addentrarsi nel caso di cronaca nera italiano più discusso degli ultimi 20 anni. In sala arriva “Potresti essere tu – Il caso Garlasco”. Il debutto si è consumato ieri sera, giovedì 9 aprile, al Teatro Diana di Napoli, e a portarlo in scena è stato Giuseppe Brindisi, giornalista e conduttore Mediaset. Dopo aver riempito pagine di giornali, cartacei e online, e monopolizzato i salotti dei talk televisivi, il delitto di Chiara Poggi si fa largo persino tra le poltrone di velluto rosso. Lo spettacolo, fa sapere una nota diffusa dal sito Ansa, non affronta i temi dell’indagine in corso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il delitto di Garlasco diventa uno spettacolo teatrale: sul palco di “Potresti essere tu” gli avvocati di Alberto Stasi “per comprendere gli interrogativi di un grande caso giudiziario”

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Fa discutere la possibile presenza sul palco degli avvocati di Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l'assassinio. - facebook.com facebook