Ebola | obbligo di monitoraggio rientra da Uganda e Congo

Chi rientra da Uganda e Congo deve compilare l’allegato 1 entro 24 ore. È richiesto il monitoraggio per eventuali sintomi legati all’ebola. Sintomi specifici che richiedono isolamento immediato in casa includono febbre alta, dolori muscolari, mal di testa e vomito. Le autorità sanitarie hanno stabilito queste procedure per prevenire la diffusione del virus. Non sono previste altre misure specifiche al momento.

Chi deve compilare l'allegato 1 entro le prime 24 ore?. Quali sintomi specifici richiedono l'isolamento immediato in casa?. Come bisogna comportarsi se compaiono i primi segnali di allarme?. Dove bisogna inviare la dichiarazione sanitaria per evitare sanzioni?.? In Breve Obbligo dichiarazione Allegato 1 via email entro 24 ore dal rientro in Italia.. Monitoraggio sanitario obbligatorio per 21 giorni dopo il soggiorno in Uganda o Congo.. Segnalazioni gestite dal Dipartimento Unico di Prevenzione ASReM tramite email istituzionale.. Divieto di accesso autonomo a ospedali o ambulatori in caso di sintomi rilevati.. Nuove procedure sanitarie rientra da Uganda e Democratica del Congo dopo l’ordinanza del 29 maggio 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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