ebola obbligo di dichiarazione per chi arriva da congo e uganda

È stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale un’ordinanza del ministro della Salute riguardante l’Ebola. L’ordinanza impone l’obbligo di dichiarazione per chi arriva da Congo e Uganda. La misura riguarda i viaggiatori provenienti da questi due paesi, in relazione alla presenza di casi di Ebola. La normativa si applica alle persone in arrivo e prevede specifici obblighi di comunicazione alle autorità sanitarie.

È stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale l’ordinanza del ministro della Salute Orazio Schillaci in relazione all’Ebola. L’ordinanza prevede l’obbligo di dichiarazione per chi arriva dal Congo e dall’ Uganda al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale di residenza o domicilio. Le Regioni e le Province autonome provvedono a darne comunicazione alle autorità sanitarie e a darne “massima diffusione pubblica sui rispettivi canali e mezzi di comunicazione istituzionale”. Il provvedimento disciplina anche gli obblighi dei vettori aerei, degli armatori marittimi, dei gestori aeroportuali e delle autorità di sistema portuale che devono fornire ai passeggeri provenienti dalla Repubblica del Congo e dall’Uganda i moduli per la dichiarazione prima dell’ingresso in Italia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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