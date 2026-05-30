ebola in italia obbligo di dichiarazione per chi proviene da congo e uganda

In Italia, chi proviene o ha transitato di recente dalla Repubblica Democratica del Congo o dall’Uganda deve dichiarare la propria presenza alle autorità sanitarie. La legge include chi arriva direttamente o indirettamente da queste zone e chi si è trovato in aree considerate a rischio fino a un certo periodo. L’obbligo riguarda sia la comunicazione immediata sia la dichiarazione successiva, per monitorare eventuali casi di Ebola.

In Italia c’è obbligo di dichiarazione e comunicazione per chi arrivi “direttamente o indirettamente” dalla Repubblica Democratica del Congo e dall’Uganda o che «sia stato nelle medesime aree fino a 21 giorni prima dell’ingresso in territorio nazionale»: è quanto prevede l’ordinanza pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale firmata dal ministro della Salute, Orazio Schillaci. Il ministero ha intanto pubblicato la circolare applicativa delle norme contenute nell’ordinanza. Le persone in arrivo in Italia “con qualunque mezzo di trasporto” dai due Paesi, nei quali sono attivi focolai causati dal ceppo Bundibugyo (Bvd del virus Ebola) sono tenute a... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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#Ebola Obbligo di dichiarazione e comunicazione in Italia per chi arrivi direttamente o indirettamente da RDC e Uganda o che sia stato nelle medesime aree fino a 21 gg prima, così nell'ordinanza pubblicata in Gazzetta Ufficiale e nella circolare del minis x.com

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