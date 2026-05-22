Ebola in Repubblica Democratica del Congo profondamente preoccupante per l’Oms

Da lapresse.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Organizzazione mondiale della sanità esprime forte preoccupazione per l’epidemia di Ebola in Repubblica Democratica del Congo, considerandola “profondamente preoccupante”. La diffusione del virus si sta ampliando nella regione, mentre si registra il ricovero in Germania di un medico statunitense contagiato. La situazione sanitaria si aggrava con il numero di casi e decessi che continua a salire, e le autorità sanitarie sono impegnate nel monitorare e contenere la diffusione della malattia.

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Cresce la preoccupazione per l’ epidemia di Ebola in centro Africa, dopo il caso del medico statunitense ricoverato in Germania. La situazione nella Repubblica Democratica del Congo “è profondamente preoccupante. Finora sono stati confermati 82 casi, con sette decessi accertati. Sappiamo però che l’epidemia è molto più estesa”. Lo ha affermato il dottor Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), intervenuto sui social alla vigilia di un media breafing all’Agenzia di Ginevra sull’epidemia di Ebola. “Attualmente si contano quasi 750 casi sospetti e 177 decessi sospetti ”, ha detto il dottor Tedros. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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