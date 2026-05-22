Ebola in Repubblica Democratica del Congo profondamente preoccupante per l’Oms

L’Organizzazione mondiale della sanità esprime forte preoccupazione per l’epidemia di Ebola in Repubblica Democratica del Congo, considerandola “profondamente preoccupante”. La diffusione del virus si sta ampliando nella regione, mentre si registra il ricovero in Germania di un medico statunitense contagiato. La situazione sanitaria si aggrava con il numero di casi e decessi che continua a salire, e le autorità sanitarie sono impegnate nel monitorare e contenere la diffusione della malattia.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Cresce la preoccupazione per l’ epidemia di Ebola in centro Africa, dopo il caso del medico statunitense ricoverato in Germania. La situazione nella Repubblica Democratica del Congo “è profondamente preoccupante. Finora sono stati confermati 82 casi, con sette decessi accertati. Sappiamo però che l’epidemia è molto più estesa”. Lo ha affermato il dottor Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), intervenuto sui social alla vigilia di un media breafing all’Agenzia di Ginevra sull’epidemia di Ebola. “Attualmente si contano quasi 750 casi sospetti e 177 decessi sospetti ”, ha detto il dottor Tedros. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ebola in Repubblica Democratica del Congo “profondamente preoccupante” per l’Oms ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Ebola, Massimo Ciccozzi: Contagioso e mortalità alta, ecco che serve per evitare pandemia mondiale Sullo stesso argomento L’Oms dichiara lo stato di emergenza internazionale per il focolaio di Ebola nella Repubblica Democratica del CongoEbola Già cento i morti e quasi quattrocento i casi in una delle zone più martoriate della Terra. Stato di emergenza internazionale per Ebola nella Repubblica Democratica del CongoEbola Già cento i morti e quasi quattrocento i casi in una delle zone più martoriate della Terra. OMS: L’epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo si sta diffondendo rapidamente. In precedenza, l’OMS aveva valutato il rischio come alto a livello nazionale e regionale e basso a livello globale. Ora stiamo rivedendo la nostra v x.com Nel maggio 2026, è stata segnalata un'epidemia di malattia Ebola nella provincia di Ituri della Repubblica Democratica del Congo. L'epidemia è causata dal virus Ebola Bundibugyo. L'outbreak è stato dichiarato un'Emergenza di Salute Pubblica di Preoccupa reddit Ebola in Repubblica del Congo: casi potrebbero essere il doppioL'epidemia di Ebola in Congo potrebbe essere più grave del previsto, con stime che superano i mille casi: il nuovo studio. lavocedivenezia.it Nella Repubblica Democratica del Congo è stato incendiato un centro per il trattamento dell’ebolaGiovedì 21 maggio è stato incendiato un centro per il trattamento dell’ebola a Rwampara, città nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo. Secondo quanto riferito da un testimone e d ... ilpost.it