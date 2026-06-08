Ebola arriverà a 20.000 contagi

Le autorità statunitensi avvertono che l’epidemia di Ebola potrebbe raggiungere i 20.000 contagi in almeno tre paesi africani. Secondo le stime, il virus si sta diffondendo rapidamente, con un aumento considerevole dei casi nelle zone colpite. Non sono stati forniti dettagli sulle misure di contenimento o sulle tempistiche di crescita del numero di contagi. La situazione viene definita come un’epidemia di proporzioni significative.

L’ultimo bollettino sul virus Ebola di ceppo Bundibugyo in Congo parla già di 72 morti nelle ultime 24 ore e una nuova provincia in allarme sanitario. I Centers for Disease Control statunitensi stanno lavorando sul campo per evitare una pericolosa escalation, ma prevedono almeno 20.000 casi in meno di tre mesi con tre nazioni coinvolte. Gli Usa hanno già imposto severe restrizioni all’ingresso per 30 giorni ai viaggiatori che sono stati in Congo, in Uganda e nel Sud Sudan, ma da domani saranno posti sotto controllo anche chi arriva da Ruanda, Burundi e Tanzania. Anche l’Italia si è mossa rapidamente ed è già tornato dall’Africa un team di esperti dell’Istituto Nazionale per le Malattie infettive dello Spallanzani, inviato a Kinshasa per capire la situazione. 🔗 Leggi su Laverita.info

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La prossima pandemia potrebbe essere già iniziata

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