ebola negativo il caso sospetto in sardegna nuovi contagi in congo

AGI - Il test per il virus Ebola effettuato sul paziente rientrato ieri in Sardegna dalla Repubblica Democratica del Congo ha dato esito negativo. Lo ha comunicato ufficialmente il ministero della Salute, specificando che le analisi diagnostiche sono state eseguite dall’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. L'allarme era scattato nelle ore precedenti a causa della comparsa di una sintomatologia compatibile con il virus, che ha fatto attivare immediatamente le procedure di sicurezza previste. Il ricovero e i controlli. "Il paziente - si legge in un comunicato - è rientrato in Italia sabato 30 maggio. Ieri,... 🔗 Leggi su Agi.it

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