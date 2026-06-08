Easyjet e aeroporti | disagi in vista per chi vola

Da bolognatoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario, si prevede una giornata di possibili disagi anche per chi vola con easyJet e negli aeroporti. La presenza di manifestazioni e scioperi nel settore dei trasporti potrebbe influire sui voli programmati, causando potenziali ritardi e cancellazioni. La situazione si aggiunge alle difficoltà già create dalle agitazioni nel trasporto pubblico.

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Dopo lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario, una nuova giornata di possibili disagi potrebbe attendere i viaggiatori. Il 13 giugno saranno interessati dalle agitazioni diversi comparti del trasporto aereo.Sono infatti previsti gli stop dei piloti, assistenti di volo e lavoratori. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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