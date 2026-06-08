Easyjet e aeroporti | disagi in vista per chi vola

Notizia in breve

Dopo lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario, si prevede una giornata di possibili disagi anche per chi vola con easyJet e negli aeroporti. La presenza di manifestazioni e scioperi nel settore dei trasporti potrebbe influire sui voli programmati, causando potenziali ritardi e cancellazioni. La situazione si aggiunge alle difficoltà già create dalle agitazioni nel trasporto pubblico.