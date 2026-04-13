Aeroporti EasyJet | Passeggeri a terra a Linate per colpa dei nuovi controlli Ue

Da aprile è in vigore il nuovo sistema europeo di controlli agli aeroporti, con test iniziati già da ottobre dell'anno precedente. Recentemente, alcuni passeggeri sono rimasti a terra all’aeroporto di Linate a causa di problematiche legate a questa novità. La modifica delle procedure di ingresso e uscita ha portato a disagi e ritardi, evidenziando le difficoltà di adattamento per i viaggiatori.

I rischi relativi al nuovo sistema europeo di ingresso e uscita negli aeroporti – che è entrato ufficialmente in vigore lo scorso 10 aprile (dopo i test operativi che vanno avanti da ottobre 2025) – si sono concretizzati. Il giorno dopo i disagi che hanno coinvolto un centinaio di passeggeri lasciati a terra domenica all’ aeroporto di Milano Linate, è arrivata la replica della compagnia aerea EasyJet che punta il dito sul nuovo sistema europeo Ees (Entryexit system) per i controlli di frontiera. “A causa dei ritardi nelle procedure del sistema Ees da parte delle autorità di frontiera – rileva EasyJet – nella giornata di ieri alcuni passeggeri in partenza da Milano Linate hanno riscontrato tempi di attesa particolarmente prolungati ai controlli passaporti.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Aeroporti, EasyJet: “Passeggeri a terra a Linate per colpa dei nuovi controlli Ue” Caos a Linate, easyJet lascia a terra 120 persone. Malori tra i passeggeri. La compagnia: “Colpa dei controlli di frontiera”Milano, 13 aprile 2026 – Circa 120 persone lasciate a terra all'aeroporto di Milano Linate, per un volo diretto a Manchester. Svenimenti e attacchi di vomito: caos a Linate per i nuovi controlli EES. EasyJet decolla lasciando 121 passeggeri a terraNon bastava l’incubo dei voli sempre più cari e le turbolenze geopolitiche legate all’aumento del costo del carburante.