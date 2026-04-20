In un'intervista al New York Times Magazine, l'attrice ha raccontato i dettagli di una notte drammatica in cui sua madre ha ucciso suo padre. Secondo quanto riferito, l'uomo era molto ubriaco e aveva dichiarato chiaramente di voler uccidere entrambe le persone presenti. L'episodio si è verificato anni fa e l'attrice ha condiviso le sue esperienze legate a quel momento.

Quando Charlize e sua madre tornarono a casa, la futura attrice andò in camera sua e spense le luci, ma era «spaventata »: «La mia finestra dava sul vialetto. Quando mio padre rientrò nella proprietà, dalla rabbia con cui guidava compresi che sarebbe successo qualcosa di brutto ». L'uomo irruppe nella tenuta, assieme al fratello, «sparando attraverso i cancelli di ferro. Il messaggio era molto chiaro: “Stasera vi ucciderò”. Non appena sfondò il primo cancello, mia madre corse alla cassaforte a prendere la sua pistola ed entrò nella mia camera da letto». Le due donne si barricarono nella stanza «tenendo la porta chiusa con i nostri corpi perché non aveva la serratura.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Charlize Theron ricorda la notte in cui sua madre uccise suo padre: «Lui era completamente ubriaco, e il suo messaggio era chiaro: “Ammazzerò entrambe”»

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