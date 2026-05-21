E quindi uscimmo a riveder le stelle | uno spot contro la dipendenza da gioco d’azzardo

Il 22 maggio si svolge in tutta Italia il “No gambling day”, giornata dedicata a sensibilizzare sui danni sociali ed economici del gioco d’azzardo. In questa occasione, la Zona distretto Valdarno dell’ASL Toscana sud est e Coop21 cooperativa sociale hanno diffuso uno spot realizzato al termine dell’edizione 2025. Lo spot porta il titolo “E quindi uscimmo a riveder le stelle” e si inserisce in un’iniziativa che mira a evidenziare gli effetti della dipendenza da gioco.

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