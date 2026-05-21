E quindi uscimmo a riveder le stelle | uno spot contro la dipendenza da gioco d’azzardo
Il 22 maggio si svolge in tutta Italia il “No gambling day”, giornata dedicata a sensibilizzare sui danni sociali ed economici del gioco d’azzardo. In questa occasione, la Zona distretto Valdarno dell’ASL Toscana sud est e Coop21 cooperativa sociale hanno diffuso uno spot realizzato al termine dell’edizione 2025. Lo spot porta il titolo “E quindi uscimmo a riveder le stelle” e si inserisce in un’iniziativa che mira a evidenziare gli effetti della dipendenza da gioco.
Nel giorno dedicato alla denuncia degli impatti sociali ed economici del gioco d’azzardo, il “No gambling day” che si celebra in tutta Italia il 22 maggio, la Zona distretto Valdarno dell’ASL Toscana sud est e Coop21 cooperativa sociale diffondono lo spot realizzato al termine dell’edizione 2025. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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