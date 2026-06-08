È morto Piero Pasini | addio a uno dei grandi del basket punto di riferimento per gli allenatori

È morto Piero Pasini, figura di spicco del basket. Nato in Romagna, ha scritto pagine importanti nel suo territorio e si è affermato come punto di riferimento per gli allenatori. La sua carriera ha attraversato diverse tappe, lasciando un segno duraturo nel mondo della pallacanestro. La scomparsa è stata annunciata oggi, suscitando cordoglio tra addetti ai lavori e appassionati. Pasini aveva 70 anni.

Bologna, 8 giugno 2026 - Ci ha lasciato uno dei grandi del mondo dei canestri. Un gigante che aveva saputo scrivere pagine importanti nella sua terra d’origine, la Romagna, ma che aveva seminato bene ovunque, diventando un punto di riferimento per gli allenatori di pallacanestro. Il basket piange la scomparsa di Piero Pasini, 84 anni, che per tutti, tra i canestri e non solo, era il ‘Topone’. Aria simpatica, accento romagnolo (era nato a Forlimpopoli il 31 maggio 1942) capace di farsi conoscere e apprezzare sia in campo maschile che in quello femminile. Tra le donne i successi più eclatanti: scudetto e Coppa dei Campioni alla guida di Vicenza (198283). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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