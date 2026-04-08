Kane incensa Del Piero | È uno dei migliori sono cresciuto guardando grandi attaccanti come lui

Dopo la partita di ieri sera, l’attaccante ha espresso parole di stima nei confronti di Alessandro Del Piero, definendolo uno dei migliori attaccanti. Ha aggiunto di essere cresciuto guardando grandi giocatori come lui, evidenziando così l’influenza che l’ex calciatore ha avuto sulla sua crescita sportiva. Le dichiarazioni sono state fatte al termine dell’incontro, senza ulteriori commenti.

di Angelo Ciarletta Al termine della partita di ieri sera, Harry Kane ha elogiato a gran voce Alessandro Del Piero. Vediamo che cosa ha detto il bomber inglese. Nel post-partita della gara giocatasi ieri sera tra Real Madrid e Bayern Monaco, ai microfoni di Sky Sport, Harry Kane ha risposto con ammirazione alle parole di Alessandro Del Piero, che lo aveva elogiato dopo la prova offerta al Bernabeu. ULTIMISSIME JUVE LIVE L’attaccante, autore della rete del momentaneo raddoppio bavarese, ha incensato pubblicamente l’ex capitano della Signora. Kane ha espresso profonda stima per l’analisi di Del Piero. Di seguito le sue parole. LE PAROLE DI KANE – «È uno dei migliori, sono cresciuto guardando grandi attaccanti come lui. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kane incensa Del Piero: «È uno dei migliori, sono cresciuto guardando grandi attaccanti come lui» Conoscere Alessandro Del Piero e i migliori attaccanti nella storia della Juventus FCQuando si parla di Juventus FC, non si parla solo di una squadra che vince campionati. Leggi anche: Tiafoe incensa Sinner: “Uno dei colpitori migliori della storia. Ti fa sembrare il campo più piccolo”