Addio a Piero Pasini il Topone che ha fatto grande il basket romagnolo | una leggenda di Rimini e Forlì
Se ne va uno dei volti più amati e rispettati del basket romagnolo. È morto all'età di 84 anni Piero Pasini, per tutti semplicemente "Topone", allenatore capace di lasciare un segno profondo nelle città e nelle società che ha guidato, da Rimini a Forlì, passando per Vigevano e Brindisi. Da tempo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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