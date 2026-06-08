E' morto Michele Crispo fondatore della storica azienda di confetti

Da napolitoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Michele Crispo, fondatore di Crispo Confetti, è morto. L’annuncio è stato diffuso sui social dell’azienda di San Giuseppe Vesuviano. Crispo era considerato uno degli imprenditori più noti a Napoli. La comunicazione ufficiale ha confermato la scomparsa del fondatore senza fornire ulteriori dettagli.

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Si è spento uno degli imprenditori più noti a Napoli, Michele Crispo, fondatore di Crispo Confetti. La notizia arriva dai social dell'azienda di San Giuseppe Vesuviano: “Con profondo dolore comunichiamo la scomparsa del nostro fondatore Michele Crispo. La sua visione, la sua passione e i valori. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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