Morto Rodolfo Di Zio fondatore dell' azienda di gestione dei rifiuti Deco Spa
È scomparso all'età di 84 anni Rodolfo Di Zio, imprenditore originario dell’area vestina e residente a Spoltore. Di Zio era il fondatore dell’azienda Deco Spa, specializzata nel trattamento, recupero e gestione dei rifiuti. La sua morte è stata annunciata dalle fonti aziendali, che hanno confermato la sua lunga attività nel settore e il ruolo di rilievo ricoperto nel panorama locale. La notizia ha suscitato reazioni nel mondo imprenditoriale e tra i colleghi del settore.
È morto all'età di 84 anni Rodolfo Di Zio, noto imprenditore originario dell'area vestina e residente a Spoltore, fondatore dell'azienda di trattamento, recupero e gestione dei rifiuti Deco Spa. L'azienda, aperta nel 1989, è stata guidata dalla famiglia Di Zio fino al 2021 quando è stata. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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