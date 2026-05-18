Morto Rodolfo Di Zio fondatore dell' azienda di gestione dei rifiuti Deco Spa

È scomparso all'età di 84 anni Rodolfo Di Zio, imprenditore originario dell’area vestina e residente a Spoltore. Di Zio era il fondatore dell’azienda Deco Spa, specializzata nel trattamento, recupero e gestione dei rifiuti. La sua morte è stata annunciata dalle fonti aziendali, che hanno confermato la sua lunga attività nel settore e il ruolo di rilievo ricoperto nel panorama locale. La notizia ha suscitato reazioni nel mondo imprenditoriale e tra i colleghi del settore.

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