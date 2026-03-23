È morto a 43 anni Leonid Radvinsky, proprietario della piattaforma per adulti OnlyFans. Lo ha annunciato la società in un comunicato stampa oggi 23 marzo. “Siamo profondamente rattristati nell’annunciare la morte di Leo Radvinsky. Leo si è spento serenamente dopo una lunga battaglia contro il cancro – ha dichiarato un portavoce di OnlyFans – La sua famiglia ha chiesto rispetto della propria privacy in questo momento difficile”. Radvinsky, imprenditore ucraino-americano, aveva acquisito Fenix??International Limited, la società madre di OnlyFans, nel 2018, ricoprendo il ruolo di amministratore e azionista di maggioranza. Gestiva anche Leo, un fondo di venture capital da lui fondato nel 2009, focalizzato principalmente su investimenti in aziende tecnologiche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - È morto Leonid Radvinsky, il fondatore di OnlyFans aveva un tumore. L’azienda è stata valutata a 5.5 miliardi di dollari, inclusi i debiti

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