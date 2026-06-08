E morte non avrà dominio Capossela al Sociale di Como con Capovilla

Vinicio Capossela ha portato in scena al Sociale di Como il suo spettacolo con Capovilla, dopo l’anteprima al Salone del Libro di Torino e la trasmissione su Rai Radio3 del radiodramma Sotto il bosco di latte, disponibile su Raiplaysound. Il progetto si basa sul poema per voci Under Milk Wood del poeta.

Dopo l'anteprima al Salone Internazionale del Libro di Torino e la successiva messa in onda su Rai Radio3 del radiodramma Sotto il bosco di latte (attualmente disponibile su Raiplaysound), Vinicio Capossela sviluppa ulteriormente il lavoro nato attorno al poema per voci Under Milk Wood del poeta. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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