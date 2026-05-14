Como Youth Sound domenica la finale live al Teatro Sociale di Como

Domenica si terrà la finale di Como Youth Sound, un contest musicale promosso al Teatro Sociale di Como. L’evento è stato organizzato con il supporto di più enti e aziende, tra cui il Comune di Como, Warner Chappell Music e altre realtà locali. La manifestazione vede la collaborazione di diverse associazioni e sponsor, tra cui TEDxYouth@LakeComo e Lo Snodo, che hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa.

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Il Teatro Sociale di Como, con la sponsorizzazione di Amici di Como, grazie al contributo di Warner Chappell Music, in collaborazione con Comune di Como, TEDxYouth@LakeComo, Lo Snodo, MyNina Spettacoli, Nerolidio Music Factory, Youth Festival, ha promosso Como Youth Sound, un contest musicale.🔗 Leggi su Quicomo.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Sea Mystery by Freeman Wills Crofts | Inspector French Mystery Audiobook Notizie correlate Como Youth Sound: 10 talenti pronti a conquistare il palco? Cosa sapere Dieci finalisti under30 si esibiranno al Teatro Sociale di Como il 17 maggio 2026. Ecco chi sono i 10 finalisti del Como Youth SoundGrande successo di candidature per la prima edizione del contest Como Youth Sound dedicato ai giovani musicisti under30. Temi più discussi: Maxi tavolata per 500 in via Volta: così Como festeggia la Repubblica; Como celebra gli 80 anni della Repubblica: dal pranzo tricolore in via Volta al concerto allo stadio; Eurovision 2026 chi sono i primi 10 finalisti. Como Youth Sound, domenica la finale live al Teatro Sociale di ComoIl Teatro Sociale di Como, con la sponsorizzazione di Amici di Como, grazie al contributo di Warner Chappell Music, in collaborazione con Comune di Como, TEDxYouth@LakeComo, Lo Snodo, MyNina Spettacol ... quicomo.it Como Youth Sound, i dieci finalisti si sfideranno il 17 maggio al Teatro SocialeIl Teatro Sociale di Como, con la sponsorizzazione di Amici di Como, grazie al contributo di Warner Chappell Music, in collaborazione con Comune di Como, TEDxYouth@LakeComo, Lo Snodo, MyNina Spettacol ... comozero.it