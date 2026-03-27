Sabato 28 marzo 2026, il centro sociale Spartaco di Santa Maria Capua Vetere ospita un artista che ha letto un testo di Pasolini, intitolato

Sabato 28 marzo 2026, il C.S.O.A. Spartaco di Santa Maria Capua Vetere ospita uno straordinario artista. Pierpaolo Capovilla, frontman del Teatro Degli Orrori, One Dimensional Man e Cattivi Maestri, sarà di scena nello storico centro sociale sammaritano di via Avezzana 70, con la personale rilettura dei testi del genio del ‘900 italiano, nello spettacolo denominato: "La religione del mio tempo". E’ un'esperienza unica che celebra la vita e il pensiero di Pasolini, includendo un reading intenso di Capovilla, diviso in tre atti: La ballata delle madri, La religione del mio tempo, e Una luce. Questo reading non è solo una lettura, ma un'esperienza teatrale e musicale che mette in scena il Pasolini attuale, evidenziando le contraddizioni del presente e il bisogno di memoria, uguaglianza e resistenza culturale. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - "La religione del mio tempo", Capovilla legge Pasolini al centro sociale Spartaco

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