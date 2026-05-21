Il mercato dell’Inter si sta muovendo in un periodo di incertezza, con confronti tra le valutazioni sui nuovi acquisti e le eventuali partenze di alcuni giocatori. In questo scenario, si inserisce la prima richiesta di un allenatore che ha avuto esperienze sia con la squadra nerazzurra che con un grande club spagnolo. La società sta valutando attentamente le possibilità di rafforzamento, mentre si discutono anche le eventuali cessioni di alcuni elementi del roster.

di Bruno De Santis L’ Inter si sta muovendo con una situazione abbastanza particolare attorno. Da una parte ci sono le valutazioni sui rinforzi, dall’altra ci sono anche i discorsi sulle possibili uscite. E quando una squadra arriva da stagioni importanti succede quasi sempre la stessa cosa: i giocatori migliori iniziano ad attirare attenzioni da ogni parte. Denzel Dumfries è uno di quelli. Perché negli ultimi anni l’olandese è diventato molto più di un semplice esterno di spinta. Ha aggiunto gol, presenza fisica, personalità. È uno che può cambiare una partita con una corsa di quaranta metri ma anche con un inserimento improvviso dentro l’area. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - È la prima richiesta di Mourinho: dall’Inter al Real Madrid

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La prima richiesta fatta da José #Mourinho alla dirigenza del #RealMadrid per rinforzare la difesa è Alessandro #Bastoni siccome la trattativa tra #Barcellona e #Inter è attualmente in fase di stallo vista la distanza tra la richiesta dei nerazzurri e l’offerta dei Bla x.com

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