Duino-Aurisina | rischio vuoto medico i cittadini chiedono stabilità

Se la dottoressa Spanghero dovesse lasciare il suo incarico, i cittadini di Duino-Aurisina potrebbero rischiare la chiusura del servizio di pronto soccorso e la riduzione delle prestazioni sanitarie. Il Comune sta cercando di influenzare le decisioni di Asugi per mantenere la stabilità del servizio medico. La preoccupazione riguarda la possibile interruzione delle attività sanitarie essenziali e la continuità delle cure per la popolazione locale.

Cosa rischia la popolazione se la Dott.ssa Spanghero dovesse lasciare l'incarico? Come intende intervenire il Comune per influenzare le decisioni di Asugi? Chi sono i consiglieri che hanno presentato l'interpellanza urgente? Quali soluzioni concrete propongono i cittadini per evitare nuovi vuoti medici??? In Breve Consiglieri Romita e Milos presentano interpellanza urgente all'assessore alla sanità. Cittadini avviano raccolta firme per mantenere la Dott.ssa Spangher . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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