ambiente e sapori locali a duino aurisina

A Duino Aurisina si parla di tutela ambientale e di valorizzazione dei sapori locali, temi che negli ultimi tempi sono al centro di numerosi interventi e iniziative. La questione ambientale viene affrontata come una priorità, con un attenzione crescente alle attività che promuovono la conservazione del territorio e delle tradizioni gastronomiche della zona. Le discussioni riguardano anche le misure adottate per proteggere gli spazi naturali e sostenere le produzioni locali.

L’ambiente va tutelato. Il tema ormai è diventato una vera e propria emergenza e ben vengano le iniziative che mirino a tutelare i luoghi nei quali viviamo. L’ambiente è stato proprio al centro di un’iniziativa nel territorio triestino. Tre nuovi tigli e un impegno concreto per l’ambiente a Duino Aurisina. Di seguito la cronaca di una giornata tra ecologia e sapori locali. Ambiente da tutelare. L’iniziativa dei Lions di Duino Aurisina. Questa mattina il territorio di Duino Aurisina ha vissuto un momento di profonda sinergia tra cittadinanza e natura. In occasione della Giornata Ecologica promossa dal Lions Club Duino Aurisina, l’Azienda Agricola Pernarcich di Visogliano ha ospitato la piantumazione di tre nuovi tigli.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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