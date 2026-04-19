Buoni spesa per le famiglie in difficoltà | il Lions Club Duino Aurisina dona oltre 1000 euro

Il Lions Club Duino Aurisina ha consegnato al Comune di Duino Aurisina buoni spesa del valore complessivo di oltre 1.000 euro. I buoni sono stati donati presso il punto vendita Conad di Duino per aiutare le famiglie in difficoltà economica. La consegna si inserisce in un'iniziativa di sostegno a chi si trova in situazioni di bisogno. La donazione mira a fornire un supporto concreto alle persone colpite dalla crisi.

Il Lions Club Duino Aurisina ha consegnato al Comune di Duino Aurisina buoni spesa (della Conad di Duino) per un valore complessivo di 1.100 euro, destinati alle famiglie dei Comuni di Duino Aurisina, Sgonico e Monrupino seguite dai Servizi Sociali. Il contributo è composto da 38 buoni spesa: 36.🔗 Leggi su Triesteprima.it

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