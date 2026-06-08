Due vacanze in una | i turisti dell’Aeroporto d’Abruzzo promuovono la nostra regione

Due turisti hanno trascorso una vacanza combinando mare e montagna nella nostra regione. Sono arrivati all’aeroporto d’Abruzzo e hanno visitato sia le coste che le aree montane, senza rinunciare a una gita in città, raggiungibile in due ore di pullman o auto a noleggio. La loro esperienza ha incluso diverse tappe lungo il territorio, evidenziando la varietà di paesaggi disponibili e la facilità di spostamento tra le attrazioni.

Mare o montagna? Meglio tutt’e due. Magari inserendo anche una visita alla Capitale che si raggiunge in appena due ore di pullman o con l’auto presa a noleggio. In Abruzzo tutto questo è possibile grazie alla vicinanza tra la costa e le cime appenniniche all’interno raggiungibili anche solo in. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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