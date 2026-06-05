Da 50 anni scelgono Rimini per le vacanze | premiata una coppia di turisti fedelissimi

Notizia in breve

Una coppia di turisti ha trascorso 50 estati consecutive sulla spiaggia di Rimini. L’uomo, nato nel 1944 e residente in Piemonte, e la moglie hanno festeggiato il mezzo secolo di permanenza in città durante una cerimonia organizzata per il loro anniversario. La coppia ha visitato la località ogni anno, mantenendo una presenza costante nel tempo. La celebrazione è stata accompagnata da un momento di ricordo e di riconoscimento pubblico.