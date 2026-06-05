Da 50 anni scelgono Rimini per le vacanze | premiata una coppia di turisti fedelissimi
Una coppia di turisti ha trascorso 50 estati consecutive sulla spiaggia di Rimini. L’uomo, nato nel 1944 e residente in Piemonte, e la moglie hanno festeggiato il mezzo secolo di permanenza in città durante una cerimonia organizzata per il loro anniversario. La coppia ha visitato la località ogni anno, mantenendo una presenza costante nel tempo. La celebrazione è stata accompagnata da un momento di ricordo e di riconoscimento pubblico.
Mezzo secolo di estati, ricordi e fedeltà alla spiaggia riminese. Il signor Giuseppe Francesca (classe 1944, originario di Castelpoto ma residente a Collegno) e la moglie Filomena hanno celebrato un traguardo straordinario: ben 50 anni di vacanze a Rimini.La coppia di turisti affezionati. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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