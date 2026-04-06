La segnalazione di un lettore | Rotta una lettera della scritta Aeroporto d' Abruzzo

Un lettore che è appena tornato da Valencia all'aeroporto di Pescara ha segnalato un problema riguardante la scritta “Aeroporto d'Abruzzo” all'ingresso dello scalo. La segnalazione è riferita a un episodio della sera precedente, quando, atterrando, il lettore ha notato che la scritta risultava rotta. Nessuna informazione aggiuntiva è stata fornita sullo stato dell'insegna o sulle eventuali cause del danno.

Un nostro lettore, di ritorno con il volo da Valencia nell'aeroporto di Pescara, ci ha segnalato un disservizio legato alla scritta “Aeroporto d'Abruzzo” all'ingresso dello scalo: "Ieri sera sono tornato da Valencia in tarda serata e nell’atterrare non ho potuto non notare la scritta presente “Eroporto d’Abruzzo”. In un primo momento dal finestrino dell’aereo ho pensato: sarà una nuova dicitura tecnica ibrida “eroporto “ per indicare un aeroporto dedicato ad aerei e elicotteri. Ma ogni dubbio è sparito quando scendendo dall’aereo ho notato che semplicemente la lettera A non era funzionante. In un aeroporto che ha da poco... 🔗 Leggi su Ilpescara.it

“Recensione scritta con l’Ai, è tutta un copia e incolla dal Guardian”: il New York Times licenzia un giornalista critico letterario dopo la segnalazione di un lettoreIl giornalista freelance Alex Preston ha ammesso di aver utilizzato un software IA che ha copiato interi paragrafi dal Guardian La carriera del...

Nonostante i divieti, ancora bighe su viale Primo Vere: la segnalazione di un lettoreNonostante da anni ci sia un’ordinanza che vieta il transito di cavalli e bighe sulle strade comunali, su viale Primo Vere se ne continuano a vedere.

Temi più discussi: Grata stradale rotta: la segnalazione di alcuni cittadini; Salerno, ferisce guardie giurate con bottiglia rotta: straniero arrestato; Pasqua di morte in mare: oltre 70 dispersi nell'ennesimo naufragio al largo della Libia; Controllo a Ilaria Salis, ecco come funzionano le segnalazioni alla banca dati di Schengen.

La segnalazione di un lettore: Rotta una lettera della scritta Aeroporto d'AbruzzoUn nostro lettore, di ritorno con il volo da Valencia nell'aeroporto di Pescara, ci ha segnalato un disservizio legato alla scritta Aeroporto d'Abruzzo all'ingresso dello scalo: ... ilpescara.it

Grata stradale rotta: la segnalazione di alcuni cittadiniÈ la segnalazione di alcuni cittadini a porre in evidenza la precarietà di una grata sussistente in una traversa che da Via Crotone porta su Via Magellano, nel quartiere Lido della città. La grata, ch ... catanzaroinforma.it

Pechino Express. . Jo non riesce a imparare la coreografia: "MI SONO ROTTA I C0GL10N1" Le coppie devono imparare una coreografia di Tari Wayang, una tipica danza indonesiana ispirata al teatro delle ombre. #PECHINOEXPRESS - L'Estremo Oriente og facebook

"Cambiamo Rotta", a Imola la mobilità dolce diventa un volume x.com