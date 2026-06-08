Tre poli bancari potrebbero formarsi in Italia, con le principali istituzioni coinvolte. Attualmente, le trattative tra Intesa, Unicredit e Bpm sono in corso, con possibili sviluppi imprevisti. Sono stati ipotizzati tre scenari: mantenere i poli attuali, una fusione tra due di essi o una ristrutturazione più ampia. Ognuno di questi scenari comporta costi diversi, senza ancora una decisione definitiva.

Milano – Intesa, Unicredit, Bpm. La partita è ancora senza esclusione di colpi (anche di scena): ma all’Italia, alla fine, cosa conviene davvero? Sgomberando il campo dalle bandiere, gli esiti possibili sono essenzialmente tre, e ciascuno ha un prezzo. https:www.quotidiano.neteconomiala-tentazione-di-unicredit-puntare-su-delfin-per-bloccare-carlo-messina-uwroswq2 Il primo è la vittoria piena di Intesa: lo strapotere di Messina. Una banca già numero uno che assorbe Mps-Mediobanca e si avvicina a Generali diventa un gigante senza rivali domestici: la “Ubs italiana ”, per usare le parole del banchiere. Forza e stabilità, certo; ma anche un mercato più concentrato, con un solo attore capace di dettare le condizioni su credito e risparmio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Due o tre poli bancari? All’Italia conviene un sistema contendibile. I tre scenari possibili (e il prezzo da pagare)

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Due o tre poli bancari? All’Italia conviene un sistema contendibile. I tre scenari possibili (e il prezzo da pagare)Intesa, Unicredit, Bpm: la partita è ancora aperta. Lo strapotere di Carlo Messina, l’alleanza del Tesoro oppure Orcel punto di equilibrio: il risiko bancario interroga il Paese anche sul suo capitali ... quotidiano.net