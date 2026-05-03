Inchiesta arbitri loro non lo vogliono più vedere A chi si riferivano Rocchi e Gervasoni nell’intercettazione dell’aprile 2025 e quali sono i tre scenari possibili

Nell’ambito di un’indagine sulle designazioni arbitrali, sono state ascoltate dichiarazioni di Rocchi e Gervasoni in un’intercettazione risalente ad aprile 2025. In quella conversazione, si fa riferimento a un soggetto che “non vuole più vedere” determinate persone o situazioni. La procura sta analizzando un pronome ancora non identificato, mentre si valutano tre possibili scenari riguardanti le implicazioni di questa conversazione e il suo ruolo nell’indagine.

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