Una revisione della struttura dirigenziale sta per coinvolgere il club di calcio di Milano, con l’imprenditore americano che, per la prima volta, avrà pieni poteri sulla gestione della squadra. Sono stati ipotizzati tre possibili scenari riguardanti il nuovo assetto societario, che potrebbero portare a cambiamenti significativi all’interno dell’organigramma della società. La notizia si aggiunge a un periodo di attesa e di valutazioni interne prima di definire i dettagli delle prossime mosse.

Una vera e propria rivoluzione societaria è prossima ad avvenire in casa rossonera, con Gerry Cardinale che, per la prima volta, avrà pieni poteri sul Milan. Nessuna figura ha la garanzia di restare all’interno della dirigenza, specialmente Igli Tare, l’attuale Dirigente Sportivo, che sembra essere l’unico col futuro già certo e lontano da Milanello. Secondo quanto riportato da Peppe Di Stefano, giornalista di Sky Sport, sarebbero tre i possibili scenari che potrebbero verificarsi per la prossima stagione. Furlani ancora al comando. Il primo scenario, non in ordine di importanza o probabilità che si verifichi, prevede la figura di Giorgio Furlani ancora sul tetto della piramide dirigenziale come Amministratore Delegato. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, nuovo assetto dirigenziale: tre possibili scenari

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