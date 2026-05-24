Due giovani hanno perso la vita in due incidenti distinti avvenuti ieri sulle strade di Lecco, dove altre due persone sono rimaste ferite gravemente. La serie di eventi ha coinvolto diversi punti della provincia, causando una notte di sangue. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma per i giovani deceduti non c’è stato nulla da fare. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause degli incidenti.

Lecco, 24 maggio 2026 – Un sabato maledetto di sangue sulle strade lecchesi. Ieri, sabato, due persone sono morte in altrettanti incidenti sulle s trade della provincia di Lecco e altre due sono ricoverate in gravissime condizioni. A Lecco. Un motociclista milanese di vent'anni nel pomeriggio, in corso Emanuele Filiberto di Maggianico di Lecco, è morto sul colpo, dopo essersi schiantato con la sua Bmw di grossa cilindrata contro un Suv guidato da una cinquantenne che arrivava dall'altra parte. Abbracciato a lui, sulla parte posteriore della sella della moto, c'era anche una passeggera di 21 anni, verosimilmente la sua fidanzata: lei ora è ricoverata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Lecco in prognosi riservata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Due giovani morti in incidenti e due feriti gravi: la tragica sequenza di un sabato di sangue. Le 24 ore maledette sulle strade di Lecco

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CHI SONO I DUE GIOVANI FIDANZATI MORTI NEL GRAVISSIMO INCIDENTE SULLA STATALE A COSENZA

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