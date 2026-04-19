Invasione di campo dei tifosi durante Monopoli-Foggia | partita sospesa e giocatori negli spogliatoi

Durante la partita tra Monopoli e Foggia allo Stadio Veneziani, i tifosi sono entrati in campo nei minuti di recupero, provocando l'interruzione dell'incontro. Di conseguenza, i giocatori sono stati fatti rientrare negli spogliatoi e la partita è stata sospesa. La questione è avvenuta in un momento di recupero, senza ulteriori dettagli sulla durata dell’interruzione o sulle conseguenze per le due squadre.

Allo Stadio Veneziani la sfida tra Monopoli e Foggia è interrotta nei minuti di recupero per un’invasione di campo. Tensione sugli spalti e in campo, con un agente ferito e squadre rientrate negli spogliatoi prima di finire il match.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Caos al 'Veneziani', invasione di campo dei tifosi del Foggia: gara sospesa e calciatori negli spogliatoiMomenti di tensione allo stadio ‘Veneziani’ di Monopoli, dove la gara tra la formazione barese e il Foggia è stata interrotta nei minuti di recupero... Le calciatrici scappano negli spogliatoi in Messico durante la partita: impossibile far finta di nienteTerrore in Messico durante Necaxa-Querétaro femminile: spari ed esplosioni fuori dallo stadio, l'arbitro sospende il match e le giocatrici scappano... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Spero paghino il biglietto: l'invasione di campo...ma dei gabbiani! Le immagini fanno il giro del web; Invasione di campo e violenza negli spogliatoi: la trasferta amara di una squadra di calcio sassarese – Ecco che cosa è successo; Invasione di gabbiani in campo, in Australia partita interrotta per alcuni minuti; Incredibile nel campionato australiano: Victory Melbourne-Newcastle Jets interrotta per invasione di gabbiani. Caos al 'Veneziani', invasione di campo dei tifosi del Foggia: gara sospesa e calciatori negli spogliatoiMomenti di tensione allo stadio di Monopoli, dove nei minuti di recupero alcuni tifosi rossoneri - assiepati nel settore ospiti - hanno fatto irruzione sul terreno di gioco ... foggiatoday.it Serie C, caos a Monopoli: invasione di campo dei tifosi del Foggia, gara sospesa e calciatori negli spogliatoiCaos nel Girone C di Serie C. Momenti di tensione allo stadio di Monopoli, dove nei minuti di recupero alcuni tifosi del Foggia, assiepati nel settore ospiti, hanno fatto irruzione sul terreno di gioc ... calciomercato.com "Spero paghino il biglietto": l'invasione di campo...ma dei gabbiani! Le immagini fanno il giro del web x.com "Spero paghino il biglietto": l'invasione di campo...ma dei gabbiani! Le immagini fanno il giro del web - facebook.com facebook