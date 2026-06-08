Nel cuore di Oristano si svolge Dromos 2026, un evento che ospita artisti di fama internazionale e proiezioni di film inediti. Tra le strade dei borghi della provincia si preparano concerti di grandi nomi musicali, mentre nelle piazze si tengono le sessioni di cinema di Secrets and Visions. L’organizzazione ha annunciato le location e le date, ma i nomi degli artisti e i titoli dei film rimangono ancora segreti.

Quali grandi nomi musicali arriveranno nei borghi della provincia?. Dove si svolgeranno le proiezioni cinematografiche della rassegna Secrets and Visions?. Come cambierà il turismo tra Sinis e Marmilla durante il festival?. Quali luoghi storici ospiteranno i concerti più esclusivi dell'estate?.? In Breve Rassegna cinematografica Secrets and Visions a Oristano dal 21 al 24 luglio. Masterclass di chitarra classica con Andrea Cutri il 3 agosto a Oristano. Percorso turistico di nove giorni tra Sinis e Marmilla con ViaggieMiraggi. Laboratorio musicale per bambini e Treves Blues Band a Nureci il 14 agosto. Dromos svela i segreti dell’estate 2026 tra musica, cinema e percorsi esperienziali nella provincia di Oristano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dromos 2026: tra grandi nomi e segreti nel cuore di Oristano

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