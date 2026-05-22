Milly Carlucci ha avviato i preparativi per la prossima edizione di Ballando con le Stelle 2026 e ha già individuato tre nomi di personaggi pubblici interessati a partecipare. Il casting si presenta come uno dei più ambiziosi degli ultimi anni, con l’obiettivo di coinvolgere volti noti che possano attirare l’attenzione del pubblico del sabato sera. La trattativa con i potenziali concorrenti sembra avviata, anche se non è ancora certo che tutti accetteranno di salire sul palco.

Milly Carlucci non perde tempo e per Ballando con le Stelle 2026 ha già messo gli occhi su tre vip che farebbero impazzire il pubblico del sabato sera: ma convincerle si preannuncia una missione quasi impossibile. Milly Carlucci non perde tempo. Appena conclusa la prima edizione del nuovo Canzonissima — già confermata per la prossima stagione — la conduttrice è già al lavoro per costruire il cast di Ballando con le Stelle 2026. E i nomi che sta corteggiando non sono nomi qualunque: si tratta di Elettra Lamborghini, Elena Sofia Ricci e Romina Power. Tre personalità distinte, tre storie diverse, e un unico filo conduttore: la sfida di convincerle a calzare le scarpe da ballo e scendere in pista su Rai 1. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Ballando con le Stelle 2026, tre grandi nomi nel radar di Milly Carlucci: il casting più ambizioso degli ultimi anni è già cominciato

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