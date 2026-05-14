Nume Academy & Festival 2026 | grandi interpreti nuove generazioni la musica classica nel cuore di Cortona

Il Nume Academy & Festival 2026 si svolge quest’anno nella città di Cortona e presenta un programma ricco di eventi. Sul palco si esibiscono artisti di fama internazionale e giovani musicisti emergenti, con appuntamenti dedicati alla musica da camera, ai recital e a concerti esclusivi. La manifestazione si svolge nel mese di maggio, coinvolgendo diverse location della città e attirando appassionati di musica classica da varie parti. La rassegna si conferma come un punto di riferimento per gli amanti di questo genere artistico.

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Arezzo, 14 maggio 2026 – Grandi interpreti e guest star, giovani talenti già lanciatissimi, musica da camera, recital e concerti speciali. A Cortona, borgo toscano dal fascino incontaminato, con Nume Academy & Festival le eccellenze della musica classica invadono la città, dando vita a un’esperienza che oggi si presenta come una delle più originali nel panorama italiano, per pregio, glamour e progettualità. Così il suono degli archi riecheggia nei vicoli del centro storico, tra i chiostri, il Teatro e la valle che si apre verso il Lago Trasimeno; le lingue del mondo s’incrociano e l’entusiasmo diventa palpabile tra i 13 brillanti giovani studenti di viola, violino e violoncello selezionati su oltre 350 domande, giunte anche quest’anno da tutto il mondo per Masterclass di Alta Formazione, completamente gratuite anche nell’ospitalità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nume Academy & Festival 2026: grandi interpreti, nuove generazioni, la musica classica nel cuore di Cortona ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice Sullo stesso argomento Musica classica a pranzo: il nuovo appuntamento nel cuore di Milano? Punti chiave Come cambierà la pausa pranzo dei lavoratori milanesi grazie a questa iniziativa? Chi ha ideato questo nuovo programma musicale nel... “Questo è papà”: la musica si trasforma in promotore sociale per le nuove generazioniIn occasione della festa del papà del 19 marzo 2026, verrà presentata a Palermo la nuova anticipazione di “Questo è papà”, un progetto culturale ed... Si parla di: Un laboratorio per bambini sulla biodiversità acquatica tra i torrenti di Raggiolo. Nume Academy & Festival 2026: grandi interpreti, nuove generazioni, la musica classica nel cuore di CortonaSu oltre 350 domande pervenute anche quest’anno da tutto il mondo, selezionati 13 giovani talenti per una residenza d’eccellenza con Masterclass di alta formazione di viola, violino e violoncello comp ... lanazione.it Nume Academy & Festival 2026Grandi interpreti e guest star, giovani talenti già lanciatissimi, musica da camera, recital e concerti speciali. A Cortona, borgo toscano dal fascino incontaminato, con NUME Academy & Festival le ... itinerarinellarte.it