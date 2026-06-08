Droga nelle cialde del caffè e 10mila euro in contanti in casa | arrivano i domiciliari per padre e figlia

Un uomo di 65 anni e sua figlia di 37 sono stati posti agli arresti domiciliari dopo essere stati trovati con quasi un chilo di droga nascosta in casa e 10.000 euro in contanti. L’arresto risale a tre settimane fa, e i due sono stati trovati nel loro appartamento nel rione don guanella, al largo Livatino. Durante la perquisizione sono state trovate anche cialde di caffè contenenti sostanza stupefacente.

Un 65enne già noto alle forze dell’ordine e la figlia 37enne sono stati arrestati 3 settimane fa con quasi un chilo di sostanza stupefacente e 10mila euro in contanti, nel proprio appartamento nel rione don guanella, al largo Livatino. Gli agenti del commissariato di polizia di Stato avevano. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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