Giocano a racchettoni in spiaggia e colpiscono un bagnante | padre e figlia condannati a risarcimento di 10mila euro

Un episodio in spiaggia ha portato a una causa legale tra un bagnante e un padre con la figlia che giocavano a racchettoni. Durante il gioco, il bagnante è stato colpito e ha subito danni. Il tribunale ha deciso che i due imputati devono risarcire il danno con una somma di 10mila euro. La vicenda si è conclusa con una condanna per il padre e la figlia coinvolti nel caso.

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