Giocano a racchettoni in spiaggia e colpiscono un bagnante | padre e figlia condannati a risarcimento di 10mila euro
Un episodio in spiaggia ha portato a una causa legale tra un bagnante e un padre con la figlia che giocavano a racchettoni. Durante il gioco, il bagnante è stato colpito e ha subito danni. Il tribunale ha deciso che i due imputati devono risarcire il danno con una somma di 10mila euro. La vicenda si è conclusa con una condanna per il padre e la figlia coinvolti nel caso.
Giocare a bacchettoni al mare può costare caro se si urtano altre persone: in Puglia un padre e una figlia sono finiti in tribunale e alla fine sono stati condannati. avevano colpito un bagnante con la pallina.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Giocavano a racchettoni in spiaggia, devono pagare 10mila euro: così un bagnante colpito dalla palla ha trascinato padre e figlia in tribunaleEra iniziata come una partita a racchettoni tra padre e figlia ed è finita in tribunale con tanto di risarcimento da 10mila euro.
Leggi anche: Giocare a racchettoni in spiaggia costa caro: la Cassazione condanna padre e figlia
Argomenti più discussi: IBI 26, tabellone WTA Roma: quando giocano le tenniste italiane; Hanfmann-Darderi: il pronostico degli Internazionali di Roma 2026, i precedenti e dove vedere il match; Sonego-Buse: il pronostico degli Internazionali di Roma 2026, i precedenti e dove vedere il match.