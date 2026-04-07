Durante un intervento della Polizia di Stato nel centro di Napoli, un uomo di 32 anni è stato arrestato. All’interno della sua abitazione sono stati trovati oltre tre chili di sostanze stupefacenti e circa settemila euro in contanti. L’uomo, di origini nigeriane, è risultato già conosciuto alle forze dell’ordine e si trovava in situazione irregolare nel territorio nazionale.

L’operazione è stata condotta dagli agenti dei Commissariati Vicaria-Mercato e Vasto-Arenaccia durante un servizio di controllo del territorio. In vico Guardia, i poliziotti hanno notato l’uomo con atteggiamento sospetto e hanno deciso di fermarlo per un controllo. L’intuizione investigativa si è rivelata fondata: il 32enne è stato trovato in possesso di tre involucri di eroina. I successivi accertamenti hanno portato alla perquisizione dell’abitazione dell’uomo, dove è stato scoperto un vero e proprio deposito di droga. Gli agenti hanno rinvenuto 165 involucri di eroina per un peso complessivo di circa 1,6 chilogrammi, 35 pasticche di MDMA, ulteriori 20 grammi di eroina e circa 5 grammi di cocaina. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Napoli, droga in casa: arrestato 32enne con oltre 3kg di droga e 7mila euro in contanti

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