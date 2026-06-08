Un incidente tra un bus Cotral e una Fiat Punto si è verificato nel pomeriggio sulla strada verso Sermoneta, poco prima delle 15. Nel violento impatto, un giovane alla guida dell’auto è rimasto gravemente ferito. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il ferito in ospedale. Le autorità stanno accertando le cause dello scontro. Nessun altro coinvolto è stato segnalato.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Incidente nel pomeriggio sulla strada che sale verso Sermoneta, dove un bus Cotral e una Fiat Punto si sono scontrati poco prima delle 15. L’impatto è avvenuto nei pressi della curva a gomito del primo rampante. Lo scontro. Secondo le prime informazioni, il mezzo Cotral stava procedendo in discesa, mentre l’auto viaggiava in salita. Nell’urto il conducente della Fiat Punto ha riportato serie ferite. I soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari e i Carabinieri. Dopo le prime cure, è stato disposto il trasferimento del giovane in ambulanza presso un ospedale di Roma. Restano da chiarire le cause dell’incidente. Foto latinapress. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Drammatico scontro tra bus e auto in provincia di Latina: grave il giovane guidate

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