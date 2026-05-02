Drammatico incidente nel Milanese scontro tra una moto e una bici | un morto e un ferito grave

Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di sabato 2 maggio ad Albairate, nel Milanese, coinvolgendo una moto e una bicicletta. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno constatato il decesso di una persona e hanno trasportato un'altra in condizioni gravi in ospedale. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

Tragico incidente nel pomeriggio di sabato 2 maggio ad Albairate, Comune a due passi da Abbiategrasso, tra un motocilista e un ciclista. Un uomo di 66 anni è morto.L'arrivo dei soccorritori La chiamata al 118 è arrivata intorno alle 17.30, per un sinistro sulla statale 494. L’Agenzia regionale.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Perugia, scontro tra moto e bici a Pietralunga: morto un 57enne, grave il ciclistaUn tragico incidente stradale si è verificato nella mattinata di domenica 23 marzo a Pietralunga, in provincia di Perugia. Leggi anche: Incidente a via Salvator Rosa, scontro tra due moto: c’è un ferito grave Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Incidente a Lodi Vecchio: gravissimo un 15enne sbalzato dalla moto mentre torna da scuola, trasportato d'urgenza a Bergamo; Cavalli fuggono dal maneggio e finiscono sulla statale e provocano incidente: un animale morto; Incidente mortale a Fiumicino, pedone investito e ucciso nella notte. Tre persone all'ospedale; Bruttissimo incidente stradale sulla Statale 655: interviene l'elisoccorso, diversi km di coda. Incidente auto-moto nel Milanese, quattro feriti: grave un uomo, coinvolti anche due bambiniGrave incidente nel pomeriggio di sabato 2 maggio a Trezzano sul Naviglio, nel Milanese. Un’auto e una moto si sono scontrate per cause ancora da accertare. Quattro i feriti: un uomo, una donna di 32 ... milanotoday.it Si ferisce con una motosega potando una pianta, morta anziana di 80 anni nel MilaneseUna drammatica tragedia si è consumata nella mattinata di ieri a Bussero, nel Milanese, dove una donna di 80 anni ha perso la vita in seguito a un incidente domestico avvenuto nel giardino della propr ... ticinonotizie.it Drammatico incidente sulla statale 106: morti marito e moglie - facebook.com facebook L'incidente in cui Zanardi perse le gambe e quel drammatico impatto in handbike col camion x.com