Un incidente tra uno scooter e un camion si è verificato lungo la strada regionale 630 a Scauri, frazione di Minturno, causando due feriti. Un uomo di 38 anni è stato trasportato in codice rosso, risultando grave, mentre un altro ferito è stato medicato sul posto. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Grave incidente stradale a Scauri, frazione di Minturno, lungo la strada regionale 630, all’altezza del chilometro 27. Lo scontro ha coinvolto uno scooter e un camion, provocando il ferimento di due persone che viaggiavano sul mezzo a due ruote. Si tratta di un uomo di 38 anni e di una ragazza di 28 anni, entrambi di Piedimonte San Germano. La prima ricostruzione. Secondo una prima ricostruzione, il camion sarebbe uscito contromano dall’area di un distributore, finendo per urtare lo scooter che procedeva da Formia in direzione Cassino. La dinamica resta comunque al vaglio dei Carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Scontro tra scooter e camion provincia di Latina, due feriti: grave un 38enne

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